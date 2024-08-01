Білий дім: Навального планували обміняти в межах угоди з Росією

Російський опозиціонер Алексєй Навальний, який помер у лютому в колонії, мав бути частиною домовленості Заходу та Росії про обмін ув’язнених.

Про це на брифінгу в четвер, 1 серпня, заявив радник з національної безпеки президента США Джейк Салліван, повідомляє "Європейська правда".

Салліван заявив, що США "разом із партнерами працювали над угодою, яка б стосувалась Алексєя Навального".

"На жаль, він помер", – додав він.

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Зазначимо, що про угоду про обмін Навального раніше говорили його політичні соратники.

Федеральна служба виконання покарань РФ повідомила вдень 16 лютого про смерть Навального у виправній колонії №3 Ямало-Ненецького автономного округу.

Розвідувальні служби США вважають, що Владімір Путін, ймовірно, не наказував убити опозиціонера.

У четвер Туреччина офіційно підтвердила обмін 26 ув’язнених, які утримувалися у в'язницях семи різних країн – США, Німеччини, Польщі, Словенії, Норвегії, Росії та Білорусі.

Серед іншого, звільнили репортера The Wall Street Journal Евана Гершковича і морського піхотинця США Пола Уілана, ув'язненого в Білорусі громадянина Німеччинии Ріко Крігера та російського опозиціонера Іллю Яшина.