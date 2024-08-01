Белый дом: Навального планировали обменять в рамках сделки с Россией

Российский оппозиционер Алексей Навальный, который умер в феврале в колонии, должен был быть частью договоренности Запада и России об обмене заключенных.

Об этом на брифинге в четверг, 1 августа, заявил советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан, сообщает "Европейская правда".

Салливан заявил, что США "вместе с партнерами работали над соглашением, которое бы касалось Алексея Навального".

"К сожалению, он умер", – добавил он.

Реклама:

Отметим, что о соглашении об обмене Навального ранее говорили его политические соратники.

Федеральная служба исполнения наказаний РФ сообщила днем 16 февраля о смерти Навального в исправительной колонии №3 Ямало-Ненецкого автономного округа.

Разведывательные службы США считают, что Владимир Путин, вероятно, не приказывал убить оппозиционера.

В четверг Турция официально подтвердила обмен 26 заключенных, которые содержались в тюрьмах семи разных стран – США, Германии, Польши, Словении, Норвегии, России и Беларуси.

Среди прочего, освободили репортера The Wall Street Journal Эвана Гершковича и морского пехотинца США Пола Уилана, заключенного в Беларуси гражданина Германии Рико Кригера и российского оппозиционера Илью Яшина.