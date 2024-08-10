У Литві впав в озеро легкий літак, одну людину вдалося врятувати

Ввечері у п’ятницю 9 серпня на півдні Литви зазнав аварії та впав в озеро легкий літак, одну з двох людей на борту вдалося врятувати.

Про це повідомиляє литовський портал 15 min, пише "Європейська правда".

Повідомлення про нещасний випадок у селі Вайділа, що в районі міста Тауроги на південному заході країни, надійшло близько 20:40. Свідки повідомили, що літак впав в озеро.

Photo: Rolandas Žalgevičius

У службі надзвичайних ситуацій розповіли BNS, що місцевий чоловік на човні, який став свідком події, врятував 29-річну пасажирку літака.

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Нагадаємо, наприкінці липня під час сильного буревію у Польщі та Балтії загинули п’ятеро осіб, троє з них – на озерах, де вітер перекинув більше десятка вітрильників.

У Польщі цього тижня вщент згорів ангар з легкими літаками, збитки оцінюють у мільйон злотих.