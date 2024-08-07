У Польщі вщент згорів ангар з легкими літаками, збитки оцінюють у мільйон злотих
Новини — Середа, 7 серпня 2024, 16:07 —
На летовищі у польській Сілезії з невідомих причин вщент згорів ангар, у якому стояли легкі літаки та планери – загалом сім апаратів.
Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".
Інцидент стався на муніципальному летовищі міста Свебодзіце у Нижньосілезькому воєводстві. Близько 3 годин ночі спалахнув один з двох ангарів, у якому зберігалися три легкомоторних літаки, три планери і мотопланер.
Ангар і апарати у ньому згоріли вщент, збитки від пожежі оцінюють в 1 млн злотих (понад чверть мільйона доларів США).
На місці проводять експертизу у спробах з’ясувати, що спричинило займання.
Директор аеропорту сказав, що поки рано говорити про будь-які припущення. Він також заявив, що планує кампанію збору коштів для місцевого авіаклубу, який втратив апарати.
Також на початку серпня вогонь знищив дві яхти і туристичне судно в грецькому порту.
Наприкінці липня у польській Сілезії сталася аварія легкомоторного літака, його пілот загинув.