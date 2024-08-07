У Польщі вщент згорів ангар з легкими літаками, збитки оцінюють у мільйон злотих

На летовищі у польській Сілезії з невідомих причин вщент згорів ангар, у якому стояли легкі літаки та планери – загалом сім апаратів.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Інцидент стався на муніципальному летовищі міста Свебодзіце у Нижньосілезькому воєводстві. Близько 3 годин ночі спалахнув один з двох ангарів, у якому зберігалися три легкомоторних літаки, три планери і мотопланер.

Фото: Авіаклуб у Свебодзицях / Towarzystwo Lotnicze w Świebodzicach

Ангар і апарати у ньому згоріли вщент, збитки від пожежі оцінюють в 1 млн злотих (понад чверть мільйона доларів США).

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На місці проводять експертизу у спробах з’ясувати, що спричинило займання.

Директор аеропорту сказав, що поки рано говорити про будь-які припущення. Він також заявив, що планує кампанію збору коштів для місцевого авіаклубу, який втратив апарати.

Також на початку серпня вогонь знищив дві яхти і туристичне судно в грецькому порту.

Наприкінці липня у польській Сілезії сталася аварія легкомоторного літака, його пілот загинув.