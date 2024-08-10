В Литве упал в озеро легкий самолет, одного человека удалось спасти

Вечером в пятницу 9 августа на юге Литвы потерпел крушение и упал в озеро легкий самолет, одного из двух человек на борту удалось спасти.

Об этом сообщает литовский портал 15 min, пишет "Европейская правда".

Сообщение о несчастном случае в селе Вайдила, что в районе города Тауроги на юго-западе страны, поступило около 20:40. Свидетели сообщили, что самолет упал в озеро.

Фото: Rolandas Žalgevičius

В службе чрезвычайных ситуаций рассказали BNS, что местный мужчина на лодке, который стал свидетелем происшествия, спас 29-летнюю пассажирку самолёта.

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Пилота 1957 года рождения продолжают искать, предполагают, что он утонул.

Напомним, в конце июля во время сильного урагана в Польше и Балтии погибли пять человек, трое из них – на озерах, где ветер перевернул более десятка парусников.

В Польше на этой неделе сгорел ангар с легкими самолетами, ущерб оценивается в миллион злотых.