Кількість загиблих внаслідок негоди у Польщі зросла

У Польщі стало відомо про щонайменш ще одну смерть внаслідок потужного буревію, що накрив значну частину країни у неділю.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

У понеділок на озері Негоцин, що на північному сході, знайшли загиблу жінку. Спершу місцеві рятувальні служби не мали припущень про її особу, проте згодом стало відомо, що одна дівчина шукає своїх батьків, які поїхали на відпочинок і перестали виходити на зв’язок.

Згодом з’ясувалось, що це подружжя з Лодзького воєводства орендувало для відпочинку вітрильник, який вочевидь перекинувся і потонув під час шторму. Пошуки чоловіка і самого човна ще тривають.

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Перед тим було відомо про одну смерть на озері Негоцин внаслідок шторму – загинув 74-річний чоловік з вітрильного човна.

Всього по території країни вітер перекинув на водоймах 18 човнів та вітрильників. Подекуди сила шквалів перевищувала 10 за шкалою Бофорта, а висота хвиль сягала 1.5 метра. Багато човнів і вітрильників позастрягали на мілких ділянках та в очеретах, куди їх закинуло вітром і хвилями.

У разі підтвердження загибелі чоловіка, якого розшукують, загальна кількість жертв негоди у Польщі досягне чотирьох. У сусідній Литві буревій спричинив загибель однієї людини і тисячі людей залишились без електропостачання.

Цей самий атмосферний фронт завдав великих збитків у Латвії, але там минулося без смертельних випадків.