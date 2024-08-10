У Німеччині попереджають про можливий вплив РФ на земельні вибори

Міністерство внутрішніх справ Німеччини попередило, що земельні вибори на сході країни можуть стати потенційною мішенню для російських дезінформаційних кампаній.

Про це в інтерв’ю Handelsblatt заявив представник внутрішніх справ Німеччини, повідомляє "Європейська правда".

У відомстві наголошують, що Росія може спробувати маніпулювати майбутніми земельними виборами.

"Ми повинні виходити з того, що всі вибори в нашій країні є потенційною мішенню для незаконного впливу", – сказав представник МВС Німеччини.

Реклама:

Таким чином Росія намагається "незаконно впливати на публічні дебати та прийняття політичних рішень у Німеччині", додав він.

У відомстві нагадали, що з початку вторгнення Росії в Україну спостерігається зростання дезінформації з боку російських офіційних органів, державних та пов’язаних з державними ЗМІ та урядом акаунтів у соціальних мережах.

"Вони використовують неправдиву інформацію для розпалювання емоційно забарвлених дискусій і навмисно нацьковують соціальні групи одна на одну", – зауважив представник МВС.

Наприкінці липня розвідка США попередила про лавину дезінформації РФ перед виборами.

А європейські спецслужби ще кілька місяців тому попередили уряди своїх країн, що Росія планує диверсії по всьому континенту.