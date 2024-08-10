У Німеччині попереджають про можливий вплив РФ на земельні вибори
Міністерство внутрішніх справ Німеччини попередило, що земельні вибори на сході країни можуть стати потенційною мішенню для російських дезінформаційних кампаній.
Про це в інтерв’ю Handelsblatt заявив представник внутрішніх справ Німеччини, повідомляє "Європейська правда".
У відомстві наголошують, що Росія може спробувати маніпулювати майбутніми земельними виборами.
"Ми повинні виходити з того, що всі вибори в нашій країні є потенційною мішенню для незаконного впливу", – сказав представник МВС Німеччини.
Таким чином Росія намагається "незаконно впливати на публічні дебати та прийняття політичних рішень у Німеччині", додав він.
У відомстві нагадали, що з початку вторгнення Росії в Україну спостерігається зростання дезінформації з боку російських офіційних органів, державних та пов’язаних з державними ЗМІ та урядом акаунтів у соціальних мережах.
"Вони використовують неправдиву інформацію для розпалювання емоційно забарвлених дискусій і навмисно нацьковують соціальні групи одна на одну", – зауважив представник МВС.
Наприкінці липня розвідка США попередила про лавину дезінформації РФ перед виборами.
А європейські спецслужби ще кілька місяців тому попередили уряди своїх країн, що Росія планує диверсії по всьому континенту.