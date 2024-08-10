В Германии предупреждают о возможном влиянии РФ на земельные выборы

Министерство внутренних дел Германии предупредило, что земельные выборы на востоке страны могут стать потенциальной мишенью для российских дезинформационных кампаний.

Об этом в интервью Handelsblatt заявил представитель внутренних дел Германии, сообщает "Европейская правда".

В ведомстве отмечают, что Россия может попытаться манипулировать предстоящими земельными выборами.

"Мы должны исходить из того, что все выборы в нашей стране являются потенциальной мишенью для незаконного влияния", – сказал представитель МВД Германии.

Реклама:

Таким образом Россия пытается "незаконно влиять на публичные дебаты и принятие политических решений в Германии", добавил он.

В ведомстве напомнили, что с начала вторжения России в Украину наблюдается рост дезинформации со стороны российских официальных органов, государственных и связанных с государственными СМИ и правительством аккаунтов в социальных сетях.

"Они используют ложную информацию для разжигания эмоционально окрашенных дискуссий и намеренно натравливают социальные группы друг на друга", – отметил представитель МВД.

В конце июля разведка США предупредила о лавине дезинформации РФ перед выборами.

А европейские спецслужбы еще несколько месяцев назад предупредили правительства своих стран, что Россия планирует диверсии по всему континенту.