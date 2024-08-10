Міноборони Латвії: Говорити про обов'язковий призов жінок до армії передчасно

У Міністерстві оборони Латвії заявили, що говорити про обов'язковий призов жінок до Служби державної оборони (СДО) було б передчасно,

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi, про це заявив заступник директора департаменту державної оборони Міністерства оборони Крістерс Граузе.

Він зазначив, що наразі в СДО служать 11 жінок, дві з них добровільно вирушили на другий призов, а дев'ять – на третій.

Граузе переконаний, що до обговорення питання про обов'язковий призов жінок можна буде повернутися згодом, оскільки наразі необхідний аналіз, хоча б для того, щоб зрозуміти позицію суспільства з цього питання.

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"Якщо ми говоримо, що призов жінок має бути обов'язковим, то одразу виникає низка запитань, а саме: чи буде кількість призовників пропорційною між чоловіками та жінками, або ж жінок призиватимуть більше", – наголосив Граузе.

Раніше міністр оборони Латвії Андріс Спрудс заявив, що підтримує ідею обов'язкового призову жінок на військову службу, але щодо цього ще потрібна дискусія в коаліції, парламенті та суспільстві.

Перед цим командувач Національними збройними силами (НЗС) Леонід Калніньш запропонував обміркувати можливість призову жінок в обов'язковому порядку на службу державної оборони.