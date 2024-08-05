Міністр оборони Латвії підтримує введення обов'язкової військової служби для жінок
Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс підтримує ідею обов'язкового призову жінок на Службу державної оборони, але щодо цього ще потрібна дискусія в коаліції, парламенті та суспільстві.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.
У політиків керівних партій поки що немає єдиної думки про те, чи варто призивати жінок на військову службу.
Міністр підкреслив, що, незважаючи на його підтримку, існує потреба в широкому обговоренні цього питання.
"Ми повинні враховувати спектр як політичної, так і громадської думки", – сказав Спрудс. Це означає дебати в коаліції, в парламенті, а також серед широкої громадськості, щоб знайти рішення, які будуть прийнятними для всіх
Раніше командувач Національними збройними силами (НЗС) Леонід Калніньш запропонував обміркувати можливість призову жінок в обов'язковому порядку в службу державної оборони.
Калніньш не заперечував, що несприятлива демографічна ситуація викликає занепокоєння через спроможність укомплектувати необхідні 4000 солдатів.
Каліньш також зазначив, що в підрозділах, де служать жінки, якість, ефективність і дисципліна набагато вищі.
"Уявімо, що я, 18-річний громадянин, бачу, що дівчата добровільно йдуть служити – а я буду уникати? Це буде дуже хорошим сигналом, якщо ми приймемо відповідне політичне рішення", – вважає командир НЗС.
Нагадаємо, у червні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус представив пропозицію щодо нової добровільної військової служби після того, як в уряді розкритикували ідею щодо відновлення призову.
У Бундесвері вважають, що якщо призов до війська відновлять, в армію варто залучати більше жінок.