Минобороны Латвии: Говорить об обязательном призыве женщин в армию преждевременно

В Министерстве обороны Латвии заявили, что говорить об обязательном призыве женщин в Службу государственной обороны (СГО) было бы преждевременно.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi, об этом заявил заместитель директора департамента государственной обороны Министерства обороны Кристерс Граузе.

Он отметил, что сейчас в СДО служат 11 женщин, две из них добровольно отправились на второй призыв, а девять – на третий.

Граузе убежден, что к обсуждению вопроса об обязательном призыве женщин можно будет вернуться позже, поскольку сейчас необходим анализ, хотя бы для того, чтобы понять позицию общества по этому вопросу.

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"Если мы говорим, что призыв женщин должен быть обязательным, то сразу возникает ряд вопросов, а именно: будет ли количество призывников пропорциональным между мужчинами и женщинами, или же женщин будут призывать больше", – подчеркнул Граузе.

Ранее министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил, что поддерживает идею обязательного призыва женщин на военную службу, но по этому поводу еще нужна дискуссия в коалиции, парламенте и обществе.

Перед этим командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Леонид Калниньш предложил обдумать возможность призыва женщин в обязательном порядке на службу государственной обороны.