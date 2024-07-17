Литва забороняє в'їзд легковиків на білоруських номерах

З опівночі четверга, 18 липня, легкові автомобілі з виданими в Білорусі реєстраційними номерами не зможуть в'їхати до Литви.

Про це повідомляє литовська Митна служба, пише "Європейська правда".

Як зазначили у відомстві, як виняток до 16 серпня 2024 року дозволяється ввезення на територію Литви легкового автомобіля, який не призначений для продажу і належить громадянину Білорусі, який має дійсну візу або дійсний дозвіл на тимчасове або постійне проживання в Литві.

Виняток не поширюється на легковики, що належать юридичним особам або використовуються в комерційних цілях.

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Автівки з білоруськими реєстраційними номерами на території Європейського Союзу, включаючи Литву, зобов'язані покинути територію ЄС до 18 січня 2025 року, наголосили у відомстві.

До цієї дати автомобілі з білоруськими реєстраційними номерами можуть перебувати в обігу на території Литви, а також імпортуватися і реєструватися в Литві. Після вони не зможуть перебувати на території Литви.

Особи, які керуватимуть автомобілями з білоруськими реєстраційними номерами після оголошених термінів, вважатимуться порушниками законодавства і нестимуть відповідальність, передбачену статтею 515 Кодексу про адміністративні правопорушення, яка передбачає штраф і конфіскацію автомобіля.

Заборона не поширюється на автівки з дипломатичними номерами, якщо вона необхідна для функціонування дипломатичного і консульського представництва або міжнародної організації, що користується імунітетом за міжнародним правом, або призначена для особистого користування дипломатичного персоналу та їхніх найближчих родичів.

Нагадаємо, з 16 липня легкові автомобілі з виданими в Білорусі реєстраційними номерами не можуть в'їжджати до Латвії.

Нагадаємо, минулого року Литва, Латвія та Естонія ухвалили рішення припинити допуск в країну автомобілів з російською реєстрацією після роз’яснень Єврокомісії. Пізніше до них приєднались Фінляндія та Польща.

У поясненні Єврокомісії йшлося, що час перетину кордону з Європейським Союзом у громадян РФ можуть конфіскувати авто, телефони, іншу техніку та цінні речі.