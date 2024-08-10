В Литве предлагают уменьшить количество автобусов, ездящих в Беларусь

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте считает, что необходимо уменьшить количество рейсовых автобусов, курсирующих в Беларусь.

Как сообщает "Европейская правда", заявление литовского министра приводит LRT.

Ежедневно между Литвой и Беларусью курсируют десятки пассажирских автобусов.

Билотайте рассказала, что существует план сокращения количества пассажирских автобусов, курсирующих между Литвой и Беларусью.

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"Существует план сокращения автобусных рейсов. За это отвечает Министерство транспорта и коммуникаций. Насколько мне известно, они ввели определенные меры, чтобы уменьшить движение. Со своей стороны, мы закрыли пограничные пункты пропуска, что уменьшило потоки", – сказала она.

В начале марта Литва закрыла два пограничных пункта пропуска – в Лаворишкес и Райгардас – на границе с Беларусью, оставив открытыми только два пограничных пункта пропуска.

В то же время представитель Министерства транспорта и коммуникаций Станисловас Лингис заявил, что сокращение количества автобусных рейсов не планируется.

Он напомнил, что принятое в марте решение о сокращении вдвое количества автобусных рейсов в Беларусь сейчас выполняется.

"Сейчас министерство отслеживает изменение пассажиропотоков, и только тогда, когда будет иметь достаточное количество данных об изменении потоков, можно будет найти решение. Эти потоки могут увеличиться за счет уменьшения количества людей, путешествующих на автомобилях. Пока мы не можем говорить о том, когда и насколько это увеличится. Определенные требования вступят в силу чуть позже", – пояснил он.

Напомним, с 16 июля легковые автомобили с выданными в Беларуси регистрационными номерами не могут въезжать в Латвию.

Об аналогичном запрете вскоре объявила Литва, а также Эстония.