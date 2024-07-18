Естонія також заборонила в'їзд автівкам на білоруських номерах

Естонія слідом за Латвією та Литвою також заборонила в'їзд легковим автомобілям з виданими в Білорусі реєстраційними номерами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу естонського МЗС.

Як зазначили у відомстві, транспортні засоби з білоруськими номерами не можуть в'їжджати в Естонію через прикордонні пункти, незалежно від причин перебування власника або користувача в Естонії або ЄС.

У МЗС Естонії додали, що це рішення пов'язане з посиленням санкцій ЄС проти Білорусі, які включають, серед іншого, заборону на ввезення автомобілів з білоруськими номерами до ЄС.

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В окремих випадках держава-член ЄС може зробити виняток, зокрема, з гуманітарних міркувань та для автівок з дипломатичними номерами.

Міністр закордонних справ Маргус Цахкна заявив, що заборона на в'їзд автомобілів з білоруськими номерами до ЄС є справедливою, оскільки білоруський режим безпосередньо допомагає здійснювати та підтримувати російську агресію в Україні.

"Якщо їх впроваджувати разом, обмеження будуть більш ефективними і дадуть можливість підвищити ціну для білоруського режиму за його співучасть в агресії і запобігти обходу санкцій, накладених на Росію", – сказав Цахкна, додавши, що, незважаючи на заборону, Естонія продовжить підтримувати білоруських громадян, які змушені покинути країну через репресії.

Транспортний засіб з білоруськими реєстраційними номерами в Естонії повинен бути перереєстрований протягом від п'яти днів до 12 місяців, в залежності від ситуації, згідно з естонським законом про дорожній рух.

Крім того, транспортний засіб необхідно задекларувати на митниці не пізніше шести місяців і сплатити ввізне мито або подати заяву на звільнення від нього.

Нагадаємо, з 16 липня легкові автомобілі з виданими в Білорусі реєстраційними номерами не можуть в'їжджати до Латвії.

Про аналогічну заборону напередодні оголосила Литва.