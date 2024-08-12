Естонія збільшить витрати на оборону до близько 4% від ВВП з 2026 року

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур повідомив, що військові витрати балтійської держави зростуть до близько 4% від ВВП з 2026 року.

Про це він розповів у інтерв’ю виданню Die Welt, пише "Європейська правда".

За його словами, Естонія продовжить нарощувати обсяг витрат на оборону і чекає, що союзники по НАТО діятимуть аналогічно.

"Естонія з 2026 року витрачатиме на оборону близько 4% ВВП. Не так давно ми домовилися про новий "податок на безпеку", який, за деякими винятками, вноситиме кожен платник податків", – розповів Певкур.

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За два роки повномасштабної війни Росії з Україною Естонія збільшила витрати на оборони з 2 до 3,4% від ВВП.

Новий прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив нещодавно, що подальше підвищення податків та скорочення державних витрат покликані посилити безпеку країни перед загрозою з боку Росії.

Раніше нова коаліція в Естонії у своїй угоді запропонувала підвищити податок на додану вартість, податок на прибуток і акцизи на алкоголь, тютюн і бензин – зокрема для того, щоб втілити цілі з витрат на оборону.