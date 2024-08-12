Эстония увеличит расходы на оборону примерно до 4% ВВП с 2026 года

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил, что военные расходы балтийского государства вырастут до около 4% от ВВП с 2026 года.

Об этом он рассказал в интервью изданию Die Welt, пишет "Европейская правда".

По его словам, Эстония продолжит наращивать объем расходов на оборону и ожидает, что союзники по НАТО будут действовать аналогично.

"Эстония с 2026 года будет тратить на оборону около 4% ВВП. Не так давно мы договорились о новом "налоге на безопасность", который, за некоторыми исключениями, будет вносить каждый налогоплательщик", – рассказал Певкур.

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За два года полномасштабной войны России с Украиной Эстония увеличила расходы на оборону с 2 до 3,4% от ВВП.

Новый премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил недавно, что дальнейшее повышение налогов и сокращение государственных расходов призваны усилить безопасность страны перед угрозой со стороны России.

Ранее новая коалиция в Эстонии в своем соглашении предложила повысить налог на добавленную стоимость, налог на прибыль и акцизы на алкоголь, табак и бензин – в частности для того, чтобы воплотить цели по расходам на оборону.