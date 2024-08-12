Прем'єр Грузії розповів, яким бачить перезавантаження відносин зі США

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе пояснив, що має на увазі, коли говорить про перезавантаження відносин зі США.

Заяву Кобахідзе наводить "Грузія Online", повідомляє "Європейська правда".

За його словами, перезавантаження відносин вимагає справедливого, правильного і здорового підходу.

Кобахідзе вважає, що Грузія зробила кроки і зараз чекає кроків у відповідь від американської сторони.

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"Ми дуже чітко розповіли нашим колегам, як ми бачимо перезавантаження грузино-американських відносин… Перезавантаження відносин вимагає справедливого, правильного і здорового підходу. З нашого боку зроблено кроки, чекаємо, що з боку наших американських колег буде зроблено кроки у відповідь", – зазначив прем’єр.

Минулими вихідними Кобахідзе провів зустріч із сенатором США Джин Шахін і конгресменом Майком Тернером, ключовою темою якої стали відносини між країнами. Кобахідзе наголосив на необхідності перезавантаження та покращення відносин зі США, які серйозно погіршились після ухвалення закону про "іноагентів".

Нагадаємо, 31 липня Держдеп США оголосив, що Сполучені Штати призупиняють допомогу для уряду Грузії на понад 95 млн доларів через її антизахідний розворот.

Президент США Джо Байден заявив, що розчарований антидемократичними діями грузинського уряду.