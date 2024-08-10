Прем’єр Грузії повторив, що готовий перезавантажити відносини зі США

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе провів зустріч із сенатором США Джином Шахін і конгресменом Майком Тернером, ключовою темою якої стали відносини між країнами.

Про це повідомляє "Європейська правда".

На зустрічі увагу було зосереджено на стратегічному партнерстві між Грузією та США, а також проблемах у двосторонніх відносинах.

Як зазначили в пресслужбі грузинського уряду, Кобахідзе наголосив на необхідності перезавантаження та покращення відносин зі США і ще раз підтвердив готовність грузинської сторони до цього.

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За словами прем'єр-міністра, Грузія залишається надійним і надійним союзником США і сподівається, що двосторонні відносини повернуться до позитивної динаміки розвитку.

Нагадаємо, у липні Кобахідзе запропонував США перезавантаження відносин, оскільки, на його думку, це рівною мірою відповідає інтересам обох держав.

Як відомо, відносини Грузії та Заходу в останні місяці різко погіршились, насамперед через ухвалення грузинською владою скандального закону "Про прозорість іноземного впливу".

На саміті наприкінці червня лідери ЄС заявили про де-факто призупинення процесу євроінтеграції Грузії.

Нещодавно посол ЄС у Грузії оголосив про замороження 30 млн євро на підтримку оборонного сектора Грузії, а США оголосили про перенесення на невизначений термін спільних військових навчань Noble Partner.

Крім того, вперше з 2008 року рішення саміту НАТО не згадало про вступ Грузії.

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