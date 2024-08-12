Премьер Грузии рассказал, какой видит перезагрузку отношений с США
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объяснил, что имеет в виду, когда говорит о перезагрузке отношений с США.
Заявление Кобахидзе приводит "Грузия Online", сообщает "Европейская правда".
По его словам, перезагрузка отношений требует справедливого, правильного и здорового подхода.
Кобахидзе считает, что Грузия сделала шаги и сейчас ждет ответных шагов от американской стороны.
"Мы очень четко рассказали нашим коллегам, как мы видим перезагрузку грузино-американских отношений... Перезагрузка отношений требует справедливого, правильного и здорового подхода. С нашей стороны сделаны шаги, ждем, что со стороны наших американских коллег будут сделаны ответные шаги", – отметил премьер.
В минувшие выходные Кобахидзе провел встречу с сенатором США Джин Шахин и конгрессменом Майком Тернером, ключевой темой которой стали отношения между странами. Кобахидзе отметил необходимость перезагрузки и улучшения отношений с США, которые серьезно ухудшились после принятия закона об "иноагентах".
Напомним, 31 июля Госдеп США объявил, что Соединенные Штаты приостанавливают помощь для правительства Грузии на более 95 млн долларов из-за ее антизападного разворота.
Президент США Джо Байден заявил, что разочарован антидемократическими действиями грузинского правительства.