Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що готовий до публічних дискусій щодо розміщення на німецькій території американських далекобійних ракет "Томагавк".

Про це міністр сказав в інтерв’ю FAZ, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, такі дискусії є важливими, "для того, щоб ми, як суспільство, могли, зваживши всі аргументи, прийти до позиції, з якою ми всі зможемо жити".

"Нам потрібні ці публічні дебати, щоб зрозуміти, наскільки серйозною є ситуація: З одного боку, ми переживаємо нову ситуацію загрози в Європі через агресивну позицію Росії, а з іншого боку, у нас є прогалина в можливостях, яку ми можемо закрити в короткостроковій перспективі тільки за допомогою наших американських союзників, поки ми самі не розробимо цю зброю", – сказав Пісторіус.

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Міністр наголосив, що його обов'язок – захищати людей від зовнішніх небезпек.

"І я неодноразово публічно висловлював цю позицію з моменту оголошення цього плану на саміті НАТО у Вашингтоні і отримав велику підтримку", – сказав Пісторіус.

Він підкреслив, що ці дебати не мають "гострої опозиції всередині СДПН".

Під час саміту НАТО у Вашингтоні стало відомо, що з 2026 року США мають намір знову розмістити в Німеччині зброю середньої дальності зі звичайними боєголовками.

Очікується, що це будуть крилаті ракети "Томагавк" з дальністю польоту до 2500 кілометрів.

У Кремлі вже говорили, що в разі розгортання "Томагавків" європейські столиці стануть "потенційною" жертвою.

Кремлівський правитель Владімір Путін заявив, що в разі розгортання американських ракет "Томагавк" у Німеччині Росія відмовиться від "одностороннього мораторію" на розміщення ракет середньої та малої дальності в Європі.

Останні опитування показали, що половина німців побоюється ескалації конфлікту з Росією, якщо американські ракети дальнього радіуса дії будуть розміщені в Німеччині.