Глава Міноборони Німеччини готовий до дискусій щодо розміщення "Томагавків"
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що готовий до публічних дискусій щодо розміщення на німецькій території американських далекобійних ракет "Томагавк".
Про це міністр сказав в інтерв’ю FAZ, повідомляє "Європейська правда".
За його словами, такі дискусії є важливими, "для того, щоб ми, як суспільство, могли, зваживши всі аргументи, прийти до позиції, з якою ми всі зможемо жити".
"Нам потрібні ці публічні дебати, щоб зрозуміти, наскільки серйозною є ситуація: З одного боку, ми переживаємо нову ситуацію загрози в Європі через агресивну позицію Росії, а з іншого боку, у нас є прогалина в можливостях, яку ми можемо закрити в короткостроковій перспективі тільки за допомогою наших американських союзників, поки ми самі не розробимо цю зброю", – сказав Пісторіус.
Міністр наголосив, що його обов'язок – захищати людей від зовнішніх небезпек.
"І я неодноразово публічно висловлював цю позицію з моменту оголошення цього плану на саміті НАТО у Вашингтоні і отримав велику підтримку", – сказав Пісторіус.
Він підкреслив, що ці дебати не мають "гострої опозиції всередині СДПН".
Під час саміту НАТО у Вашингтоні стало відомо, що з 2026 року США мають намір знову розмістити в Німеччині зброю середньої дальності зі звичайними боєголовками.
Очікується, що це будуть крилаті ракети "Томагавк" з дальністю польоту до 2500 кілометрів.
У Кремлі вже говорили, що в разі розгортання "Томагавків" європейські столиці стануть "потенційною" жертвою.
Кремлівський правитель Владімір Путін заявив, що в разі розгортання американських ракет "Томагавк" у Німеччині Росія відмовиться від "одностороннього мораторію" на розміщення ракет середньої та малої дальності в Європі.
Останні опитування показали, що половина німців побоюється ескалації конфлікту з Росією, якщо американські ракети дальнього радіуса дії будуть розміщені в Німеччині.