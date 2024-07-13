Кремль пригрозив європейським столицям у відповідь на рішення щодо розгортання ракет США
Речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що європейські столиці стануть "потенційною" жертвою у тому випадку, якщо європейські країни погодяться на розміщення американських далекобійних ракет.
Про це Пєсков сказав в інтерв'ю російському пропагандисту Павелу Зарубіну, фрагмент якого той розмістив у своєму телеграм-каналі, повідомляє "Європейська правда".
Пєсков сказав, що у Росії "достатньо потенціалу" для стримування цих ракет, але "потенційними жертвами є столиці цих (європейських) держав".
Він зазначив, що протягом холодної війни американські ракети, що базувалися в Європі, були націлені на Росію, а російські ракети були націлені на Європу, що робило країни континенту головною жертвою будь-якого потенційного конфлікту.
"Сполучені Штати розміщували такі ракети, різного виду ракети, різної дальності, але традиційно спрямовані на нашу країну. Наша країна, відповідно, як цілі визначала для наших ракет ці європейські точки", – сказав Пєсков.
На коментар про те, що минуле протистояння закінчилося розпадом Радянського Союзу, Пєсков заявив: "І Європа зараз тріщить по швах. Для Європи зараз не найкращий час. Тому в різних конфігураціях повторення історії неминуче, відповім я їм".
Під час саміту НАТО у Вашингтоні стало відомо, що США та Німеччина домовились про розміщення, серед іншого, ракет "Томагавк" у Німеччині з метою посилення стримування та захисту своїх партнерів по НАТО.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц привітав план щодо розміщення американських ракет дальнього радіуса дії в його країні. Шольц сказав, що це рішення "ідеально вписується в стратегію безпеки німецького уряду".