Речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що європейські столиці стануть "потенційною" жертвою у тому випадку, якщо європейські країни погодяться на розміщення американських далекобійних ракет.

Про це Пєсков сказав в інтерв'ю російському пропагандисту Павелу Зарубіну, фрагмент якого той розмістив у своєму телеграм-каналі, повідомляє "Європейська правда".

Пєсков сказав, що у Росії "достатньо потенціалу" для стримування цих ракет, але "потенційними жертвами є столиці цих (європейських) держав".

Він зазначив, що протягом холодної війни американські ракети, що базувалися в Європі, були націлені на Росію, а російські ракети були націлені на Європу, що робило країни континенту головною жертвою будь-якого потенційного конфлікту.

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"Сполучені Штати розміщували такі ракети, різного виду ракети, різної дальності, але традиційно спрямовані на нашу країну. Наша країна, відповідно, як цілі визначала для наших ракет ці європейські точки", – сказав Пєсков.

На коментар про те, що минуле протистояння закінчилося розпадом Радянського Союзу, Пєсков заявив: "І Європа зараз тріщить по швах. Для Європи зараз не найкращий час. Тому в різних конфігураціях повторення історії неминуче, відповім я їм".

Під час саміту НАТО у Вашингтоні стало відомо, що США та Німеччина домовились про розміщення, серед іншого, ракет "Томагавк" у Німеччині з метою посилення стримування та захисту своїх партнерів по НАТО.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц привітав план щодо розміщення американських ракет дальнього радіуса дії в його країні. Шольц сказав, що це рішення "ідеально вписується в стратегію безпеки німецького уряду".