Половина німців побоюється ескалації конфлікту з Росією, якщо американські ракети дальнього радіусу дії будуть розміщені в Німеччині.

Про це свідчать результати опитування, проведеного інститутом дослідження громадської думки Civey для газет медіагрупи Funke, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Welt.

50% опитаних відповіли "так" на питання, чи може план розміщення американських ракет у Німеччині призвести до ескалації.

38% не вірять у це, а 12% не визначилися з відповіддю.

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З 5 по 7 серпня компанія Civey опитала близько 5 000 громадян Німеччини віком від 18 років і старше.

Канцлер Олаф Шольц стверджував, що ця зброя є стримуючим фактором і що її метою є запобігання війні. Згідно з опитуванням, 47% респондентів очікують такого стримуючого впливу на Росію. 45% не бачать цього ефекту.

Критика плану також лунає з боку СДПН. Лідер парламентської групи Рольф Мютценіх також попередив про ризик військової ескалації. Згідно з опитуванням, східні німці також досить скептично налаштовані напередодні земельних виборів у Тюрингії, Саксонії та Бранденбурзі.

26% респондентів у Східній Німеччині підтримують плани розміщення ракет, 60% – проти. На Заході 50% за, 36% – проти.

Як відомо, під час саміту НАТО у Вашингтоні стало відомо, що США та Німеччина домовились про розміщення, серед іншого, ракет "Томагавк" у Німеччині з метою посилення стримування та захисту своїх партнерів в Альянсі.

У Кремлі вже говорили, що в разі розгортання "Томагавків" європейські столиці стануть "потенційною" жертвою.

Кремлівський правитель Владімір Путін заявив, що в разі розгортання американських ракет "Томагавк" у Німеччині Росія відмовиться від "одностороннього мораторію" на розміщення ракет середньої та малої дальності в Європі.