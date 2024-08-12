Глава Минобороны Германии готов к дискуссиям по размещению "Томагавков"

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что готов к публичным дискуссиям по размещению на немецкой территории американских дальнобойных ракет "Томагавк".

Об этом министр сказал в интервью FAZ, сообщает "Европейская правда".

По его словам, такие дискуссии важны, "для того, чтобы мы, как общество, могли, взвесив все аргументы, прийти к позиции, с которой мы все сможем жить".

"Нам нужны эти публичные дебаты, чтобы понять, насколько серьезна ситуация: С одной стороны, мы переживаем новую ситуацию угрозы в Европе из-за агрессивной позиции России, а с другой стороны, у нас есть пробел в возможностях, который мы можем закрыть в краткосрочной перспективе только с помощью наших американских союзников, пока мы сами не разработаем это оружие", – сказал Писториус.

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Министр подчеркнул, что его обязанность – защищать людей от внешних опасностей.

"И я неоднократно публично высказывал эту позицию с момента объявления этого плана на саммите НАТО в Вашингтоне и получил большую поддержку", – сказал Писториус.

Он подчеркнул, что эти дебаты не имеют "острой оппозиции внутри СДПГ".

Во время саммита НАТО в Вашингтоне стало известно, что с 2026 года США намерены вновь разместить в Германии оружие средней дальности с обычными боеголовками.

Ожидается, что это будут крылатые ракеты "Томагавк" с дальностью полета до 2500 километров.

В Кремле уже говорили, что в случае развертывания "Томагавков" европейские столицы станут "потенциальной" жертвой.

Кремлевский правитель Владимир Путин заявил, что в случае развертывания американских ракет "Томагавк" в Германии Россия откажется от "одностороннего моратория" на размещение ракет средней и малой дальности в Европе.

Последние опросы показали, что половина немцев опасается эскалации конфликта с Россией, если американские ракеты дальнего радиуса действия будут размещены в Германии.