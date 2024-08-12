Макрон задоволений Олімпіадою в Парижі і розповів про зрив сотень "небезпечних дій"

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що задоволений проведенням літніх Олімпійських ігор в Парижі.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Макрона наводить AFP.

Коментуючи завершення Олімпіади, французький президент жартівливо сказав, що не хоче, щоб "життя поверталось в нормальне русло".

За його словами, Олімпійські ігри в Парижі показали "справжнє обличчя Франції".

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Макрон назвав паризькі Ігри "успіхом з точки зору безпеки та організації, а також спортивним і популярним успіхом".

Він особливо підкреслив успіх цих Олімпійських ігор у сфері безпеки: поліцейські, відповідальні за запобігання актам насильства та тероризму, змогли запобігти "сотням небезпечних дій" під час Олімпіади.

"Все це стало можливим насамперед тому, що сотні дій були попереджені завдяки більш ніж мільйону адміністративних розслідувань, проведених SNEAS", – зазначив Макрон.

Ці розслідування призвели до "усунення майже 5600 потенційно небезпечних осіб", додав він.

Нагадаємо, у неділю, за кілька годин до церемонії закриття Олімпійських ігор, у Парижі затримали чоловіка, який намагався видертися на Ейфелеву вежу.

Також повідомляли, що Франція зірвала майже 70 кібератак, пов’язаних із Олімпійськими іграми.

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