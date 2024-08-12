Макрон доволен Олимпиадой в Париже и рассказал о срыве сотен "опасных действий"

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что доволен проведением летних Олимпийских игр в Париже.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Макрона приводит AFP.

Комментируя завершение Олимпиады, французский президент шутливо сказал, что не хочет, чтобы "жизнь возвращалась в нормальное русло".

По его словам, Олимпийские игры в Париже показали "истинное лицо Франции".

Реклама:

Макрон назвал парижские Игры "успехом с точки зрения безопасности и организации, а также спортивным и популярным успехом".

Он особо подчеркнул успех этих Олимпийских игр в сфере безопасности: полицейские, ответственные за предотвращение актов насилия и терроризма, смогли предотвратить "сотни опасных действий" во время Олимпиады.

"Все это стало возможным прежде всего потому, что сотни действий были предотвращены благодаря более чем миллиону административных расследований, проведенных SNEAS", – отметил Макрон.

Эти расследования привели к "устранению почти 5600 потенциально опасных лиц", добавил он.

Напомним, в воскресенье, за несколько часов до церемонии закрытия Олимпийских игр, в Париже задержали мужчину, который пытался взобраться на Эйфелеву башню.

Также сообщалось, что Франция сорвала почти 70 кибератак, связанных с Олимпийскими играми.

Читайте также: Олимпиада под угрозой терактов: как Франция защищает соревнования от исламистов и агентов РФ.