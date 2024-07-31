Франція зірвала майже 70 кібератак, пов’язаних із Олімпійськими іграми

Французька влада виявила і запобігла 68 кібератакам, пов'язаним з Олімпійськими іграми, починаючи з минулого тижня.

Про це в середу, 31 липня, заявив прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство AFP.

За словами Атталя, дві кібератаки були спрямовані на олімпійські об'єкти в паризьких районах Берсі і Ла-Віллетт.

"Усі ці 68 кібератак, зокрема дві кібератаки, спрямовані на олімпійські об'єкти, були вчасно виявлені і припинені", – додав він, не уточнивши подробиць.

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Французьке національне агентство з безпеки інформаційних систем (ANSSI) говорило, що проводило підготовку всіх структур, залучених до захисту від кібератак, на тлі очікуваного зростання спроб втручання під час Олімпіади.

Французький прем'єр раніше говорив, що вважає ймовірними спроби кібератак на країну в цей період.

Влада Франції посилила й інші заходи безпеки на момент проведення Ігор, залучивши військових і правоохоронців інших країн.

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