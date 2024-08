За лічені години до закриття Олімпіади затримали чоловіка, що дерся на Ейфелеву вежу

У неділю, за кілька годин до церемонії закриття Олімпійських ігор, у Парижі затримали чоловіка, який намагався видертися на Ейфелеву веж.

Про це повідомила ВВС поліція Парижа, пише "Європейська правда".

Чоловіка помітили, коли він піднімався на вежу близько 14:45 за місцевим часом. Поліцейські негайно втрутилися і затримали його, повідомили в поліції.

Більше подробиць про мотивацію та національність чоловіка на той момент не було відомо.

На відео в соціальних мережах видно, як чоловік без футболки піднімається на вежу прямо над олімпійськими кільцями, які прикрашали її під час літніх ігор.

