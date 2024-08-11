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За лічені години до закриття Олімпіади затримали чоловіка, що дерся на Ейфелеву вежу

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Новини — Неділя, 11 серпня 2024, 18:19 — Христина Бондарєва

У неділю, за кілька годин до церемонії закриття Олімпійських ігор, у Парижі затримали чоловіка, який намагався видертися на Ейфелеву веж.

Про це повідомила ВВС поліція Парижа, пише "Європейська правда".

Чоловіка помітили, коли він піднімався на вежу близько 14:45 за місцевим часом. Поліцейські негайно втрутилися і затримали його, повідомили в поліції. 

Більше подробиць про мотивацію та національність чоловіка на той момент не було відомо.

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На відео в соціальних мережах видно, як чоловік без футболки піднімається на вежу прямо над олімпійськими кільцями, які прикрашали її під час літніх ігор.

На іншому відео чоловіка виводить поліція, його руки заковані в наручники за спиною, і він говорить до перехожого: "До біса тепло, чи не так?".

Агентство AР повідомило, що французька поліція евакуювала людей з території навколо Ейфелевої вежі під час інциденту, в той час як телеканал CNN також повідомив про евакуацію людей з самої вежі, посилаючись на поліцію.

Ейфелева вежа була центральним елементом грандіозного фіналу церемонії відкриття Олімпіади, але не очікувалося, що вона буде залучена у церемонію закриття в неділю.

Нагадаємо, Франція зірвала майже 70 кібератак, пов’язаних із Олімпійськими іграми.

А французький прем'єр раніше говорив, що вважає ймовірними спроби кібератак на країну в цей період.

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Франція інциденти
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