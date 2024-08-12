У порту Болгарії перехопили майже пів тонни героїну

У чорноморському порту Бургас болгарські митники вилучили близько 436 кілограмів героїну.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на АР.

У прокуратурі кажуть, що героїн виявили у причепі, який нібито перевозив кабелеукладальні машини з Киргизстану до Греції та прибув у Бургас наприкінці червня.

Підозру митників викликало незвично довге перебування причепа в порту. Як повідомив журналістам начальник управління по боротьбі з наркотиками Іван Соколов, рентгенівський огляд допоміг виявити наркотики.

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Героїн виявили у 434 пакунках, захованих усередині офіційно задекларованого вантажу. Його вартість вантажу оцінюється в 35 мільйонів євро.

"Поки що арештів не було, людей, причетних до цього транскордонного злочину, не виявлено", – пояснив районний прокурор Бургаса Георгій Чинев.

У Болгарії за контрабанду наркотиків передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком до 20 років.

Болгарія, яка лежить на шляху наркотиків з Близького Сходу до Західної Європи, в останні роки зробила масштабні кроки для запобігання наркоторгівлі. Час від часу там повідомляють про перехоплені партії героїну.

Нещодавно правоохоронці в Роттердамі випадково виявили партію наркотиків, захованих у коробках із напівзамороженою рибою, вирішивши перевірити "дивний хімічний запах" на одному з підприємств.