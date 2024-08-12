В порту Болгарии перехватили почти полтонны героина

В черноморском порту Бургас болгарские таможенники изъяли около 436 килограммов героина.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на АР.

В прокуратуре говорят, что героин обнаружили в прицепе, который якобы перевозил кабелеукладочные машины из Кыргызстана в Грецию и прибыл в Бургас в конце июня.

Подозрение таможенников вызвало необычно долгое пребывание прицепа в порту. Как сообщил журналистам начальник управления по борьбе с наркотиками Иван Соколов, рентгеновский осмотр помог обнаружить наркотики.

Реклама:

Героин обнаружили в 434 пакетах, спрятанных внутри официально задекларированного груза. Его стоимость груза оценивается в 35 миллионов евро.

"Пока что арестов не было, людей, причастных к этому трансграничному преступлению, не обнаружено", – пояснил районный прокурор Бургаса Георгий Чинев.

В Болгарии за контрабанду наркотиков предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

Болгария, которая лежит на пути наркотиков с Ближнего Востока в Западную Европу, в последние годы предприняла масштабные шаги для предотвращения наркоторговли. Время от времени там сообщают о перехваченных партиях героина.

Недавно правоохранители в Роттердаме случайно обнаружили партию наркотиков, спрятанных в коробках с полузамороженной рыбой, решив проверить "странный химический запах" на одном из предприятий.