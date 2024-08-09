У Нідерландах "дивний хімічний запах" допоміг поліції виявити наркотики
Правоохоронці в Роттердамі випадково виявили партію наркотиків, захованих у коробках із напівзамороженою рибою, вирішивши перевірити "дивний хімічний запах" на одному з підприємств.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на місцевий портал Rijnmond.
Поліція в роттердамському районі Спаансе Польдер вирішила перевірити компанію, яка займається миттям автомобілів, через "дивний хімічний запах".
"Там на них чекала несподіванка: всередині будівлі стояли ящики з напіврозмороженою, мертвою рибою", – ідеться в повідомленні.
Правоохоронці продовжили слідчі дії та конфіскували й під конвоєм вивезли десятки ящиків у спеціальному броньованому автомобілі.
Пізніше поліція повідомила, що були знайдені наркотики. Скільки саме наркотиків було вилучено, поки що не розголошується.
Наразі невідомо, за яких обставин наркотики потрапили на підприємство і чи загрожує щось його власникові.
Нагадаємо, в липні нідерландські митники повідомили, що вилучили партію метамфетаміну вагою 3,2 тонни і вартістю понад 22 мільйони євро, яка вважається найбільшою в історії країни.