У Нідерландах "дивний хімічний запах" допоміг поліції виявити наркотики

Правоохоронці в Роттердамі випадково виявили партію наркотиків, захованих у коробках із напівзамороженою рибою, вирішивши перевірити "дивний хімічний запах" на одному з підприємств.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на місцевий портал Rijnmond.

Поліція в роттердамському районі Спаансе Польдер вирішила перевірити компанію, яка займається миттям автомобілів, через "дивний хімічний запах".

"Там на них чекала несподіванка: всередині будівлі стояли ящики з напіврозмороженою, мертвою рибою", – ідеться в повідомленні.

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Правоохоронці продовжили слідчі дії та конфіскували й під конвоєм вивезли десятки ящиків у спеціальному броньованому автомобілі.

Пізніше поліція повідомила, що були знайдені наркотики. Скільки саме наркотиків було вилучено, поки що не розголошується.

Наразі невідомо, за яких обставин наркотики потрапили на підприємство і чи загрожує щось його власникові.

Нагадаємо, в липні нідерландські митники повідомили, що вилучили партію метамфетаміну вагою 3,2 тонни і вартістю понад 22 мільйони євро, яка вважається найбільшою в історії країни.