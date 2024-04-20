У Болгарії митники виявили у вантажівці героїну на 8,5 млн євро

Болгарські митники вилучили 403 кілограми героїну, знайденого у вантажівці з турецькою реєстрацією, що прямувала з Ірану до Західної Європи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Вантажівка була конфіскована в пункті пропуску "Капітан Андрєєво" на турецькому кордоні.

Героїн у 618 пакунках був захований всередині офіційно задекларованих 156 спальних матраців, що перевозилися у вантажівці.

Посадовці оцінили партію наркотиків у 8,5 мільйонів євро.

За даними правоохоронців, наркотики, ймовірно, походили з Ірану і призначалися для розповсюдження в деяких з 27 країн Європейського Союзу.

Турецький водій вантажівки був затриманий, йому загрожує до 20 років ув'язнення, якщо його визнають винним у контрабанді наркотиків.

Нещодавно міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая заявив, що поліція вилучила третю за обсягом партію кокаїну в історії країни.

Також повідомляли, що болгарська митниця перехопила партію з 200 кг кокаїну у великому порту Бургаса.