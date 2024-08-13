Польща почала ремонт КПП на кордоні з Україною: можливі затримки

У Держприкордонслужбі попередили про можливі затримки при перетині кордону з Польщею на пункті пропуску "Гребенне – Рава-Руська" через ремонтні роботи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Як зазначили у відомстві, польська сторона сповістила українських колег про ремонт. Попередньо роботи триватимуть до 12 вересня.

Наразі роботи проводяться на в'їзд в Україну на легковому напрямку та на вантажних паркінгах на в'їзд та виїзд.

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У Держприкордонслужбі закликали врахувати інформацію та за можливості обирати інші пункти пропуску для перетину кордону, адже заміна покриття може спричинити ускладнення руху та триваліший час очікування.

Раніше повідомляли, що Польщі знадобився додатковий місяць для ремонту залізниці, який почали влітку, тож обмеження маршруту деяких поїздів хелмського напрямку до станції Дорогуськ триватиме до 30 вересня.

Пересадка на станції Дорогуськ – вимушений тимчасовий крок, тож станція буде доступна лише для узгодженої пересадки між двома поїздами без можливості покинути станцію іншим видом транспорту. Ця опція збережеться на станції Хелм, через яку проїжджатиме пересадковий польський поїзд.