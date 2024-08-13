Польша начала ремонт КПП на границе с Украиной: возможны задержки

В Госпогранслужбе предупредили о возможных задержках при пересечении границы с Польшей на пункте пропуска "Гребенне – Рава-Русская" из-за ремонтных работ.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Как отметили в ведомстве, польская сторона известила украинских коллег о ремонте. Предварительно работы продлятся до 12 сентября.

Сейчас работы проводятся на въезд в Украину на легковом направлении и на грузовых паркингах на въезд и выезд.

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В Госпогранслужбе призвали учесть информацию и по возможности выбирать другие пункты пропуска для пересечения границы, ведь замена покрытия может вызвать осложнения движения и длительное время ожидания.

Ранее сообщалось, что Польше понадобился дополнительный месяц для ремонта железной дороги, который начали летом, поэтому ограничение маршрута некоторых поездов хелмского направления до станции Дорогуск продлится до 30 сентября.

Пересадка на станции Дорогуск - вынужденный временный шаг, поэтому станция будет доступна только для согласованной пересадки между двумя поездами без возможности покинуть станцию другим видом транспорта. Эта опция сохранится на станции Хелм, через которую будет проезжать пересадочный польский поезд.