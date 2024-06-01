Пасажирів поїздів до Варшави та Любліна попередили про тимчасові зміни

З 23 червня по 31 серпня на залізничних маршрутах до Варшави та Любліна змінюють порядок пересадки у зв'язку з ремонтними роботами з польського боку.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили в "Укрзалізниці".

Тимчасові зміни стосуються поїздів №23 Київ — Хелм, №93/94 Харків — Хелм та №120 Хелм — Дніпро. Через ремонтні роботи на станції Хелм пересадка відбуватиметься на прикордонній станції Дорохуськ.

Прикордонно-митний контроль для пасажирів, як і раніше, відбуватиметься в поїзді, уточнюють в "Укрзалізниці".

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Для поїздів №93/23 Харків/Київ — Дорохуськ прибуття до Дорохуська заплановане на 06:45, до 08:15 триває прикордонно-митний контроль, а пересадковий поїзд вирушає з з Дорохуська о 08:43 і прибуває на станцію Варшава Всходня о 12:31.

Для поїздів №120/94 Дорохуськ — Дніпро/Харків пересадка доступна до 11:00, після чого у поїзді починаються контрольні операції. Пересадковий поїзд із Варшави IC 12100 прибуватиме в Дорохуськ о 09:57, відправлятиметься з Варшави Центральної о 06:40, а Варшави Всходньої – о 06:49.

В "Укрзалізниці" наголосили, що йдеться про "вимушений тимчасовий крок", тож "станція буде доступна лише для узгодженої пересадки між двома поїздами без можливості покинути станцію іншим видом транспорту".

Поїзди, які курсують до Хелма, змін у розкладі руху не зазнають, так само як і прямий поїзд №67/68 Київ — Варшава — Київ.

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