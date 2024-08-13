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У Британії вже понад тисяча затриманих за участь в ультраправих заворушеннях

Новини — Вівторок, 13 серпня 2024, 21:37 — Олег Павлюк

Правоохоронці у Великій Британії затримали вже понад тисячу людей за участь в антиіммігрантських та ультраправих заворушеннях, які почались після убивства трьох дівчат у місті Саутпорт на північному сході Англії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Британська Національна рада керівників поліції заявила, що по всій країні заарештували 1024 людини за участь у заворушеннях.

Із них 575 оголосили звинувачення у насильстві, підпалах, мародерстві, а також нападах на расистському ґрунті.

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Серед заарештованих – 69-річний обвинувачений у вандалізмі в Ліверпулі та 11-річний хлопчик у Белфасті.

Нагадаємо, наприкінці минулого місяця 17-річний підліток напав із ножем на дітей і дорослих у місті Саутпорт на північному заході Англії, в результаті загинули троє дівчат.

Дезінформація про особу нападника підживила масові антиіммігрантські протести по всій Британії.

З минулого тижня, коли британська влада запровадила екстрені заходи, а поліція посилила присутність. випадків заворушень стало менше. Деяким учасникам заворушень уже оголосили вироки.

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