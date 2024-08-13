В Британии уже более тысячи задержанных за участие в ультраправых беспорядках

Правоохранители в Великобритании задержали уже более тысячи человек за участие в антииммигрантских и ультраправых беспорядках, которые начались после убийства трех девушек в городе Саутпорт на северо-востоке Англии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Британский Национальный совет руководителей полиции заявил, что по всей стране арестовали 1024 человека за участие в беспорядках.

Из них 575 объявили обвинения в насилии, поджогах, мародерстве, а также нападениях на расистской почве.

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Среди арестованных – 69-летний обвиняемый в вандализме в Ливерпуле и 11-летний мальчик в Белфасте.

Напомним, в конце прошлого месяца 17-летний подросток напал с ножом на детей и взрослых в городе Саутпорт на северо-западе Англии, в результате погибли три девочки.

Дезинформация о личности нападавшего подогрела массовые антииммигрантские протесты по всей Британии.

С прошлой недели, когда британские власти ввели экстренные меры, а полиция усилила присутствие. случаев беспорядков стало меньше. Некоторым участникам беспорядков уже объявили приговоры.