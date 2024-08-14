ЗМІ: Німеччина видала ордер на арешт українця за підрив "Північного потоку"

Майже через два роки після вибухів на газопроводі "Північний потік" у Балтійському морі генеральний прокурор Німеччини Єнс Роммель видав перший ордер на арешт головного підозрюваного – ним є українець Володимир С., який донедавна проживав у Польщі.

Такі дані оприлюднили декілька німецьких ЗМІ, зокрема ARD, Süddeutsche Zeitung (SZ) та Die Zeit, повідомляє "Європейська правда".

За даними журналістів, підозрюваний, інструктор з дайвінгу, проживав у містечку Прушкув на захід від Варшави, однак останнім часом українець нібито переховується. Невідомо, чи повернувся він в Україну.

Володимир С., якого у Німеччині вважають причетним до підриву Nord Stream

Володимир С., за даними слідства, був одним із пасажирів білого Citroën, який був зафіксований біля Рюгена в ніч на 8 вересня 2022 року. Автомобіль, як вважають, віз екіпаж на яхту "Андромеда", що транспортувала дайверів до місць підриву. Володимира С. опізнали за фотографіями та свідченнями свідків, і цих доказів було достатньо для видачі ордера на арешт.

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Слідство також підозрює двох інших громадян України – чоловіка та жінку. Вважають, що вони також брали участь у підриві, ймовірно, як водолази, які встановлювали вибухові заряди на трубопроводах.

Інформація про інших підозрюваних ґрунтується, серед іншого, на даних іноземної розвідки.

Слідчі змогли зібрати достатньо доказів протягом останніх місяців, щоб домогтися отримання ордера на арешт українця Володимира С. від слідчого судді Федерального суду ще на початку червня.

У червні німецькі прокурори звернулися до польської влади з європейським ордером на арешт в надії, що підозрюваного заарештують. Відповідь польської сторони на німецький запит про правову допомогу не надійшла, а уряд Німеччини до останнього не знав, як поляки вчинять із ордером на арешт.

Відповідно до загальних правил Європейського ордера на арешт, які Німеччина і Польща вважають обов'язковими до виконання, арешт можна було б очікувати протягом 60 днів без додаткового розгляду з боку Польщі. Наразі цей термін сплив.

Німецькі журналісти зв’язались з підозрюваним Володимиром С. телефоном і він повідомив, що вперше чує про підозру та заперечує участь в підриві газогону.

Раніше європейські слідчі заявляли, що польські посадовці нібито гальмували розслідування актів саботажу на газопроводах "Північного потоку" восени 2022 року.

Нагадаємо, у березні 2023 року в західних ЗМІ з'явились матеріали з припущеннями, що за вибухом газопроводів могли стояти неурядові групи, до яких могли входити росіяни та українці. Пізніше медіа стверджували, що розвідка Нідерландів нібито дізналась про план здійснення диверсії українцями й попередила про це США.

Україна заперечує свою причетність до підриву "Північних потоків".