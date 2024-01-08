ЗМІ: Польща перешкоджала розслідуванню диверсій на "Північних потоках"

Польські посадовці нібито гальмували розслідування актів саботажу на газопроводах "Північного потоку" восени 2022 року.

Як передає "Європейська правда", про це з посиланням на європейських слідчих повідомляє портал Finanzen.net.

Європейські слідчі, які розслідують цю справу, заявили, що польські посадовці не поспішали надавати інформацію і приховували ключові докази про пересування ймовірних диверсантів польською територією. Тепер слідчі сподіваються, що новий уряд у Варшаві, який приступив до виконання своїх обов'язків у грудні, допоможе прояснити цю справу.

Європейські слідчі вже давно припускають, що атака була здійснена з України через Польщу. Однак відсутність співпраці з боку Варшави ускладнює визначення того, чи відбулася атака з відома чи без відома колишнього польського уряду, кажуть високопосадовці.

Деякі слідчі зараз розглядають можливість звернутися до офісу нового прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска за допомогою в розслідуванні.

Польща є членом НАТО. Будь-яка підозра в тому, що країна може приховувати інформацію про напад на союзника, підірве довіру до Альянсу, який переживає одне з найбільших випробувань з моменту свого заснування.

З точки зору Москви, будь-яка поведінка Польщі, що вказує на причетність до диверсії, може розглядатися як агресивний акт з боку НАТО.

Однак досі не було представлено жодних доказів того, що польський уряд причетний до вибухів. І навіть якщо деякі польські посадовці були причетні, це могло статися без відома політичного керівництва, вважають слідчі.

Однак спроби польських посадовців перешкоджати розслідуванню викликають дедалі більші підозри щодо ролі та мотивів Варшави.

Через кілька днів після вступу на посаду Туск звільнив керівників усіх спецслужб, у тому числі тих, які займалися розслідуванням справи "Північного потоку".

Як відомо, підрив трубопроводів "Північний потік-1" і "Північний потік-2" стався у вересні 2022 року на дні Балтійського моря. Данія, Швеція та Німеччина почали власні розслідування того, що сталось.

У березні в західних ЗМІ з'явились матеріали з припущеннями, що за вибухом газопроводів могли стояти неурядові групи, до яких могли входити росіяни та українці. Пізніше медіа стверджували, що розвідка Нідерландів нібито дізналась про план здійснення диверсії українцями й попередила про це США.

У травні було оприлюднене спільне розслідування журналістів з Північної Європи, згідно з яким російські кораблі принаймні тричі бували у районах вибухів на гілках російського газопроводу "Північний потік", а один з них – за п’ять днів до інциденту.