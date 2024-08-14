СМИ: Германия выдала ордер на арест украинца за подрыв "Северного потока"

Почти через два года после взрывов на газопроводе "Северный поток" в Балтийском море генеральный прокурор Германии Йенс Роммель выдал первый ордер на арест главного подозреваемого – им является украинец Владимир, который до недавнего времени проживал в Польше.

Такие данные обнародовали несколько немецких СМИ, в частности ARD, Süddeutsche Zeitung (SZ) и Die Zeit, сообщает "Европейская правда".

По данным журналистов, подозреваемый, инструктор по дайвингу, проживал в городке Прушкув к западу от Варшавы, однако в последнее время украинец якобы скрывается. Неизвестно, вернулся ли он в Украину.

Владимир, которого в Германии считают причастным к подрыву Nord Stream

Владимир, по данным следствия, был одним из пассажиров белого Citroën, который был зафиксирован возле Рюгена в ночь на 8 сентября 2022 года. Автомобиль, как полагают, вез экипаж на яхту "Андромеда", которая транспортировала дайверов к местам подрыва. Владимира опознали по фотографиям и показаниям свидетелей, и этих доказательств было достаточно для выдачи ордера на арест.

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Следствие также подозревает двух других граждан Украины – мужчину и женщину. Считается, что они также участвовали в подрыве, вероятно, как водолазы, которые устанавливали взрывные заряды на трубопроводах.

Информация о других подозреваемых основывается, среди прочего, на данных иностранной разведки.

Следователи смогли собрать достаточно доказательств в течение последних месяцев, чтобы добиться получения ордера на арест украинца Владимира от следственного судьи Федерального суда еще в начале июня.

В июне немецкие прокуроры обратились к польским властям с европейским ордером на арест в надежде, что подозреваемого арестуют. Ответ польской стороны на немецкий запрос о правовой помощи не поступил, а правительство Германии до последнего не знало, как поляки поступят с ордером на арест.

Согласно общим правилам Европейского ордера на арест, которые Германия и Польша считают обязательными к исполнению, ареста можно было бы ожидать в течение 60 дней без дополнительного рассмотрения со стороны Польши. Сейчас этот срок истек.

Немецкие журналисты связались с подозреваемым Владимиром по телефону и он сообщил, что впервые слышит о подозрении и отрицает участие в подрыве газопровода.

Ранее европейские следователи заявляли, что польские чиновники якобы тормозили расследование актов саботажа на газопроводах "Северного потока" осенью 2022 года.

Напомним, в марте 2023 года в западных СМИ появились материалы с предположениями, что за взрывом газопроводов могли стоять неправительственные группы, в которые могли входить россияне и украинцы. Позже медиа утверждали, что разведка Нидерландов якобы узнала о плане осуществления диверсии украинцами и предупредила об этом США.

Украина отрицает свою причастность к подрыву "Северных потоков".