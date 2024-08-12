Британія, Франція і Німеччина попередили Іран щодо нападу на Ізраїль

Іран понесе відповідальність за будь-яку можливу атаку на Ізраїль, що призведе до подальшої ескалації регіональної напруженості і поставить під загрозу можливість укладення угоди про припинення вогню і звільнення заручників.

Про це йдеться у спільній заяві лідерів Британії, Франції та Німеччини, оприлюдненій 12 серпня, пише "Європейська правда".

Прем'єр Британії Кір Стармер, президент Франції Емманюель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц закликали Іран і його союзників утриматися від нападів.

Вони заявили, що згодні з посередниками – США, Єгиптом і Катаром – в тому, що "не може бути ніяких подальших затримок" у відновленні переговорів між Ізраїлем і ХАМАС.

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"Ми працюємо з усіма сторонами, щоб запобігти ескалації, і докладемо всіх зусиль, щоб зменшити напруженість і знайти шлях до стабільності. Бойові дії мають припинитися зараз, і всі заручники, які все ще утримуються ХАМАС, мають бути звільнені. Народ Гази потребує термінової та безперешкодної доставки та розподілу допомоги", – йдеться у заяві.

"У цьому контексті, зокрема, ми закликаємо Іран та його союзників утримуватися від нападів, які можуть призвести до подальшої ескалації регіональної напруженості та поставити під загрозу можливість домовитися про припинення вогню та звільнення заручників.

Вони будуть нести відповідальність за дії, які ставлять під загрозу цю можливість для миру і стабільності", – додали Стармер, Макрон та Шольц.

Спільна заява лідерів з'явилася після того, як в неділю агентство Axios повідомило, що ізраїльська розвідка вважає ймовірною іранську атаку в найближчі дні. Іран попередив, що помститься за вбивство в Тегерані політичного лідера ХАМАС Ісмаїла Ганії. Вважають, що за цим вбивством стоїть Ізраїль, який мститься за напад ХАМАС 7 жовтня.

Нагадаємо, США, Єгипет і Катар зараз ведуть посередницькі зусилля між Ізраїлем та ХАМАС для досягнення угоди про припинення вогню, застерігаючи від ескалації. У четвер вони опублікували спільну заяву, в якій закликали Ізраїль і ХАМАС відновити переговори.

Глава Єврокомісії підтримала цей заклик до Ізраїлю та ХАМАС.