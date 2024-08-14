У МЗС Молдови відреагували на ідею проросійського Додона реєструвати "іноагентів", як в Грузії

Глава МЗС Молдови Міхай Попшой прокоментував пропозицію проросійського експрезидента і лідера Партії соціалістів Ігоря Додона схвалити у країні закон про "іноагентів" за прикладом Грузії, через який призупинили процес вступу країни до ЄС.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Newsmaker.

Міністр відзначив, що спочатку сприйняв заяву Додона за жарт. Він підкреслив, що "людина, яка піклується про свою країну, не могла сказати такого".

"Коли молдовський політичний лідер заявляє про плани саботувати європейський курс країни, підірвати демократію, то це викликає тривогу", – заявив Попшой.

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Міністр нагадав, що ухвалений у Грузії закон, після якого процес приєднання країни до Євросоюзу призупинили, зі свого боку, натхненний російським законом про "іноагентів".

"Для Додона діаспора – це паралельний електорат, а Європа, яка допомагає Молдові мільйонами євро, – іноземний агент", – обурився міністр, звинувативши соціаліста в намірі ізолювати Молдову від світової спільноти.

"Наша країна з великими труднощами завоювала шанс стати частиною великої європейської сім'ї. Громадяни країни хочуть процвітання і мирного майбутнього в Європейському Союзі, і жодні іноземні агенти не зможуть перешкодити законному бажанню більшості народу", – підсумував Попшой.

Додон заявив 7 серпня, що Молдова потребує закону про "іноагентів", щоб перевіряти, "чим у Молдові займаються неурядові організації, які стають окремою гілкою влади в нашій країні і мають навіть більшу силу, ніж ЗМІ та політики".

Нагадаємо, 1 серпня у Молдові офіційно почалася президентська передвиборча кампанія, яка є украй важливою – і для чинної влади, і для її партнерів на Заході, і для Кремля, який намагається повернути Молдову у свою орбіту.

Детально про те, що відбувається у сусідній країні, читайте в статті: План "Перемога" для Молдови: як у РФ хочуть здолати Санду на виборах президента.