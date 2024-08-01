У Молдові офіційно починається підготовка до президентських виборів

У Молдові з 1 серпня офіційно почався передвиборчий період перед президентськими виборами та референдумом щодо євроінтеграції, які пройдуть 20 жовтня.

Як повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда", про це повідомила Центральна виборча комісія.

З 1 серпня в країні починається передвиборчий період, що триватиме до затвердження результатів виборів, але не довше 120 днів. З цього часу починається організаційна підготовка до голосування.

Реєстрація та збір підписів на підтримку кандидатів у президенти почнеться з 21 серпня.

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Офіційним початком передвиборчої кампанії буде 20 вересня.

На цей час про наміри брати участь у виборах оголосили, серед інших, чинна президентка Мая Санду, колишній міністр закордонних справ Тудор Ульяновський, колишній лідер партії "Платформа Гідність і правда" Андреа Нестасе, експрем’єри Влад Філат та Іон Кіку, а також колишній генпрокурор Александр Стояногло.

Проросійський експрезидент Ігор Додон заявив, що не буде висуватися, та висловив підтримку Стояногло.

Останні опитування свідчили, що у першому турі Санду впевнено лідирує, Ігор Додон був на другому місці зі значним відривом.

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