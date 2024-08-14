В МИД Молдовы отреагировали на идею пророссийского Додона регистрировать "иноагентов", как в Грузии

Глава МИД Молдовы Михай Попшой прокомментировал предложение пророссийского экс-президента и лидера Партии социалистов Игоря Додона принять в стране закон об "иноагентах" по примеру Грузии, из-за которого приостановили процесс вступления страны в ЕС.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Newsmaker.

Министр отметил, что сначала воспринял заявление Додона как шутку. Он подчеркнул, что "человек, который заботится о своей стране, не мог сказать такого".

"Когда молдовский политический лидер заявляет о планах саботировать европейский курс страны, подорвать демократию, то это вызывает тревогу", – заявил Попшой.

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Министр напомнил, что принятый в Грузии закон, после которого процесс присоединения страны к Евросоюзу приостановили, в свою очередь, вдохновлен российским законом об "иноагентах".

"Для Додона диаспора – это параллельный электорат, а Европа, которая помогает Молдове миллионами евро, – иностранный агент", – возмутился министр, обвинив социалиста в намерении изолировать Молдову от мирового сообщества.

"Наша страна с большим трудом завоевала шанс стать частью большой европейской семьи. Граждане страны хотят процветания и мирного будущего в Европейском Союзе, и никакие иностранные агенты не смогут помешать законному желанию большинства народа", – подытожил Попшой.

Додон заявил 7 августа, что Молдова нуждается в законе об "иноагентах", чтобы проверять, "чем в Молдове занимаются неправительственные организации, которые становятся отдельной ветвью власти в нашей стране и имеют даже большую силу, чем СМИ и политики".

Напомним, 1 августа в Молдове официально началась президентская предвыборная кампания, которая является крайне важной – и для действующей власти, и для ее партнеров на Западе, и для Кремля, который пытается вернуть Молдову в свою орбиту.

Подробно о том, что происходит в соседней стране, читайте в статье: План "Победа" для Молдовы: как в РФ хотят одолеть Санду на выборах президента.