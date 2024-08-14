В аеропорту Кракова пасажири намагались потрапити в літак силою після відмови у посадці

28-річна полька та 29-річний француз проникли на злітно-посадкову смугу краківського аеропорту Баліце, намагаючись потрапити на літак, що прямував до Марселя.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF FM.

Жінка і чоловік вибігли на злітно-посадкову смугу, намагаючись потрапити на рейс до Марселя.

Перед цим співробітники аеропорту відмовили їм у перельоті через те, що вони не заплатили за багаж, який перевищував певні габарити.

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Згідно з інформацією, наданою в середу Карпатським відділом прикордонної служби, жінка і чоловік, втративши статус пасажирів, не хотіли виходити із зони посадки, не слухали інструкцій персоналу аеропорту і хотіли за будь-яку ціну вилетіти до Марселя.

Вони силою прорвалися на злітно-посадкову смугу з терміналу вильоту. Співробітникам прикордонного спецпідрозділу довелося втрутитися в ситуацію, і їм вдалося відвернути пару.

Потенційних пасажирів оштрафували на 200 злотих (близько 50 євро) кожного за несанкціонований вихід на злітну смугу.

Нагадаємо, 39-річний громадянин Норвегії зміг два рази поспіль пройти контроль під час посадки на літак в аеропорту Мюнхена, хоча не мав при собі квитка.

А на початку року прикордонники у Гданському аеропорту не дозволили двом чоловікам сісти на їхні новорічні рейси, позаяк ті жартували про зброю в багажі.