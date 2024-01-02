У Гданську не дали сісти в літак чоловікам, які "пожартували" про бомбу і зброю в багажі

Прикордонники у Гданському аеропорту не дозволили двом чоловікам сісти на їхні новорічні рейси, позаяк ті жартували про зброю в багажі.

Про це йдеться у зведенні Прикордонної служби Польщі, опублікованому 2 січня, пише "Європейська правда".

62-річний житель Поморського воєводства Польщі хотів вилетіти до Ірландії з Гданська, але капітан літака дізнався, що пасажир говорив про зброю у своєму багажі.

У ситуацію втрутилися прикордонники. Вони не виявили небезпечних предметів серед речей чоловіка, але через порушення його з рейсу зняли.

Іншим пасажиром, якого не пустили на рейс, був 34-річний житель також Поморського воєводства. Він хотів полетіти на Новий рік до Бергена, та під час реєстрації на рейс заявив, що в його багажі є бомба.

Прикордонники прибули на місце, перевірили багаж, але бомби там не знайшли.

Крім того, 56-річного варшавця не пустили на рейс до Єгипту через те, що він "випив занадто багато алкоголю і не виконував інструкцій екіпажу".

"Викликана на борт літака група спеціального втручання з місцевої прикордонної служби домоглася того, що чоловік замість Єгипту "опинився" в Соціальному центрі невідкладної допомоги для осіб у стані алкогольного сп'яніння", – йдеться у зведенні.

У листопаді у варшавському аеропорту імені Шопена евакуювали понад 200 пасажирів після того, як у кабіні одного з літаків помітили дим.