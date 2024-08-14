В аэропорту Кракова пассажиры пытались попасть в самолет силой после отказа в посадке

28-летняя полька и 29-летний француз проникли на взлетно-посадочную полосу краковского аэропорта Балице, пытаясь попасть на самолет, следовавший в Марсель.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF FM.

Женщина и мужчина выбежали на взлетно-посадочную полосу, пытаясь попасть на рейс в Марсель.

Перед этим сотрудники аэропорта отказали им в перелете из-за того, что они не заплатили за багаж, который превышал определенные габариты.

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Согласно информации, предоставленной в среду Карпатским отделом пограничной службы, женщина и мужчина, потеряв статус пассажиров, не хотели выходить из зоны посадки, не слушали инструкций персонала аэропорта и хотели любой ценой вылететь в Марсель.

Они силой прорвались на взлетно-посадочную полосу из терминала вылета. Сотрудникам пограничного спецподразделения пришлось вмешаться в ситуацию, и им удалось отвлечь пару.

Потенциальных пассажиров оштрафовали на 200 злотых (около 50 евро) каждого за несанкционированный выход на взлетную полосу.

Напомним, 39-летний гражданин Норвегии смог два раза подряд пройти контроль во время посадки на самолет в аэропорту Мюнхена, хотя не имел при себе билета.

А в начале года пограничники в Гданьском аэропорту не позволили двум мужчинам сесть на их новогодние рейсы, поскольку те шутили об оружии в багаже.