У Німеччині викрили норвежця, який двічі сів на літак без квитка

39-річний громадянин Норвегії зміг два рази поспіль пройти контроль під час посадки на літак в аеропорту Мюнхена, хоча не мав при собі квитка.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Bild.

Вперше норвежець пройшов повз контроль безпеки в Мюнхенському аеропорту Німеччини 4 серпня. Він зміг пройти повз автоматичні ворота, де сканують посадкові талони, оскільки стояв близько до іншого мандрівника.

Далі чоловік прокрався повз співробітників авіакомпанії й піднявся на борт літака. Але оскільки в літаку не було вільних місць, норвежця викрили й передали поліції Мюнхена, яка його пізніше відпустила.

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Наступного дня громадянин Норвегії повторив ті ж самі дії та зміг успішно сісти на рейс до Швеції, де були вільні місця.

Та після прибуття до Стокгольма він привернув увагу співробітників аеропорту, оскільки хотів негайно повернутися до Мюнхена, і його передали поліції.

За словами речника поліції Мюнхена Себастьяна Пінти, норвежцю інкримінують у незаконне проникнення на територію аеропорту і транспортне шахрайство. Він наголосив, що чоловік не становив небезпеки для оточуючих.

Аеропорт Мюнхена заявив Bild, що розслідує, яким чином чоловік обійшов контроль безпеки.

Нагадаємо, на початку року прикордонники у Гданському аеропорту не дозволили двом чоловікам сісти на їхні новорічні рейси, позаяк ті жартували про зброю в багажі.