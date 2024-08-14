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Уряд Литви схвалив виділення додаткових 130 млн євро на закупівлю озброєнь

Новини — Середа, 14 серпня 2024, 15:00 — Ірина Кутєлєва

Уряд Литви у середу, 14 серпня, схвалив виділення додаткових 130 млн євро на придбання необхідних систем озброєння до кінця цього року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу литовського уряду.

Передбачено, що литовське Міністерство національної оборони отримає додаткові кошти для прискорення придбання дронів, систем протидії безпілотникам, оновлення наявних мобільних систем протиповітряної оборони, а також придбання нових.

Завдяки цим додатковим коштам цього року фінансування оборони досягне 3,2% від ВВП.

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З урахуванням цих коштів загалом 323 млн євро будуть доступні цього року для додаткового фінансування потреб Міністерства національної оборони.

Раніше збройні сили Литви розпочали перший курс підготовки інструкторів з використання FPV-дронів.

Також повідомляли, що Збройні сили Литви планують протягом трьох років розвинути потенціал розвідувальних дронів та закуповують бойові безпілотні літальні апарати  як невід'ємну частину протитанкової оборони.

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