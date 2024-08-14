Правительство Литвы одобрило выделение дополнительных 130 млн евро на закупку вооружений

Правительство Литвы в среду, 14 августа, одобрило выделение дополнительных 130 млн евро на приобретение необходимых систем вооружения до конца этого года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу литовского правительства.

Предусмотрено, что литовское Министерство национальной обороны получит дополнительные средства для ускорения приобретения дронов, систем противодействия беспилотникам, обновления имеющихся мобильных систем противовоздушной обороны, а также приобретения новых.

Благодаря этим дополнительным средствам в этом году финансирование обороны достигнет 3,2% от ВВП.

Реклама:

С учетом этих средств в целом 323 млн евро будут доступны в этом году для дополнительного финансирования потребностей Министерства национальной обороны.

Ранее вооруженные силы Литвы начали первый курс подготовки инструкторов по использованию FPV-дронов.

Также сообщалось, что Вооруженные силы Литвы планируют в течение трех лет развить потенциал разведывательных дронов и закупают боевые беспилотные летательные аппараты как неотъемлемую часть противотанковой обороны.