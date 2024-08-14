Во Франции разбились два истребителя

Во Франции в департаменте Мерт и Мозель произошла авиакатастрофа с двумя истребителями, сейчас ведутся поиски пилотов.

Об этом сообщил телеканал BFMTV, информирует "Европейская правда".

По данным местных властей, авиакатастрофа произошла в полдень в среду, 14 августа.

Как отметили местные СМИ, в аварию попали "два самолета Mirage". Официального подтверждения пока нет.

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О жертвах в результате катастрофы не сообщается, но "поиски пилотов осуществляются силами ведомственной группы жандармерии, ведомственной пожарно-спасательной службы, национального лесного управления и ADRASEC (национальной федерации радиолюбителей, обслуживающих службу гражданской защиты)".

О причинах инцидента военное руководство обещает проинформировать позже, "как только появится какая-либо новая информация".

В июле в Армении разбился военный самолет, в результате чего погибли два члена экипажа.

Кроме того, в польской Гдыне днем 12 июля разбился учебно-боевой самолет М-346, пилот погиб на месте.